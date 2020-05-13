مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج 1980

(للبيع)
|مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج مقص بولار 115 شعاع وصينية هواء موديل ثمنينات استيراد الخارج استعمال المانى معاه سلاح خارجى بضاعة حاضر بمخازننا بالقاهرة السعر : 160 الف جنيه من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحسينى
|التليفون:
|201157306461
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|العنوان:
|الجيزه- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|14/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059486
100 دولار
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو