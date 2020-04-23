مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج 1980

مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج مقص بولار 115 شعاع وصينية هواء موديل ثمنينات استيراد الخارج استعمال المانى معاه سلاح خارجى بضاعة حاضر بمخازننا بالقاهرة السعر : 160 الف جنيه من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى