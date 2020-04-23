مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج 1980

(للبيع)

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صورة الاعلان: مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج 1980 - في الجيزة مصر

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مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج مقص بولار 115 شعاع وصينية هواء موديل ثمنينات استيراد الخارج استعمال المانى معاه سلاح خارجى بضاعة حاضر بمخازننا بالقاهرة السعر : 160 الف جنيه من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الحسينى
التليفون: 201157306461

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العنوان: الجيزه- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059437
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23/2/2020
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19/2/2020
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