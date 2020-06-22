(للبيع)
|مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج مقص بولار 115 شعاع وصينية هواء موديل ثمنينات استيراد الخارج استعمال المانى معاه سلاح خارجى بضاعة حاضر بمخازننا بالقاهرة من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحسينى
|التليفون:
|201157306461
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|العنوان:
|ابو هريره جيزه- العمرانية
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061234
100 يورو
100 يورو
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