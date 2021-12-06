مقر اداري 500م للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا

(للإيجار)
|مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 500 متر مكيف بالكامل الدور الارضي رخصة اداري مقسم 9 غرف و 5 حمام و مطبخ المطلوب 100 الف جنية لمزيد من التفاصيل او المعاينة تواصلوا معنا علي 01120511511 - 01277009711
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رمضان الصاوي
|التليفون:
|01277009711 - 01120511511
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|العنوان:
|شيراتون المطار- شيراتون المطار
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113987
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