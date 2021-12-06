مقر اداري 500م للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 500 متر مكيف بالكامل الدور الارضي رخصة اداري مقسم 9 غرف و 5 حمام و مطبخ المطلوب 100 الف جنية لمزيد من التفاصيل او المعاينة تواصلوا معنا علي 01120511511 - 01277009711