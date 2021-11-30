مقر اداري مفروش 400م للايجار في شيراتون المطار

مقر اداري مفروش للايجار في شيراتون المطار تشطيب سوبر لوكس مساحة 400 متر في موقع مميز جدا الدور الاول مكيف بالكامل رخصة اداري مقسم 6 غرف و 2 ريسبشن و 3 حمام مطلوب 40000 ج للتواصل 01277009711 او 01120511511