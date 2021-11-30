مقر اداري مفروش 400م للايجار في شيراتون المطار

(للإيجار)
|مقر اداري مفروش للايجار في شيراتون المطار تشطيب سوبر لوكس مساحة 400 متر في موقع مميز جدا الدور الاول مكيف بالكامل رخصة اداري مقسم 6 غرف و 2 ريسبشن و 3 حمام مطلوب 40000 ج للتواصل 01277009711 او 01120511511
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رمضان الصاوي
|التليفون:
|01277009711 - 01120511511
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|العنوان:
|شيراتون المطار- شيراتون المطار
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113380
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