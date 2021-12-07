مقر اداري مفروش للايجار 400م في شيراتون المطار علي شارع رئيسي

مقر اداري مفروش للايجار في شيراتون المطار علي شارع رئيسي مساحة 400 متر مكيف بالكامل الدور الارضي رخصة اداري مقسم ريسبشن و 11 غرفة و 4 حمام تشطيب سوبر لوكس مطلوب 55 الف لمزيد من التفاصيل او تحديد موعد معاينة يرجي التواصل معنا علي 01277009711 - 01120511511