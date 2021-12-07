مقر اداري مفروش للايجار 400م في شيراتون المطار علي شارع رئيسي

(للإيجار)
|مقر اداري مفروش للايجار في شيراتون المطار علي شارع رئيسي مساحة 400 متر مكيف بالكامل الدور الارضي رخصة اداري مقسم ريسبشن و 11 غرفة و 4 حمام تشطيب سوبر لوكس مطلوب 55 الف لمزيد من التفاصيل او تحديد موعد معاينة يرجي التواصل معنا علي 01277009711 - 01120511511
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رمضان الصاوي
|التليفون:
|01277009711 - 01120511511
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|العنوان:
|شيراتون المطار- شيراتون المطار
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|55,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114174
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