(للإيجار)
|مقر اداري للشركات الكبرا بموقع متميز جدا (التسعين الجنوبي مباشرا) فيلا كامله( بدروم – ارضي – اول – ثاني – روف )الدور علي شقتين الشقه مساحتها 200م اجمالي الفيلا 8 شقق – تشطيب الترا سوبر لوكس – البزمنت علي مستوي سطح الارض – المطلوب 100000ج ت / (01000109722 – 0224706712)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدي
|التليفون:
|01000109722
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|العنوان:
|مقر اداري للشركات الكبرا بموقع متميز جدا (التسعين الجنوبي مباشرا)- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056253
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