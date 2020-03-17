مقر اداري للشركات الكبرا بموقع متميز جدا (التسعين الجنوبي مباشرا)

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تفاصيل الإعلان
مقر اداري للشركات الكبرا بموقع متميز جدا (التسعين الجنوبي مباشرا) فيلا كامله( بدروم – ارضي – اول – ثاني – روف )الدور علي شقتين الشقه مساحتها 200م اجمالي الفيلا 8 شقق – تشطيب الترا سوبر لوكس – البزمنت علي مستوي سطح الارض – المطلوب 100000ج ت / (01000109722 – 0224706712)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هدي
التليفون: 01000109722

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العنوان: مقر اداري للشركات الكبرا بموقع متميز جدا (التسعين الجنوبي مباشرا)- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056253
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