مقر اداري للايجار 300م في شيراتون المطار

(للإيجار)
|مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 300م الدور الثاني مقسمة 5 غرف و 3 حمام المطلوب 35 الف لمزيد من التفاصيل او للمعاينة يرجي التواصل 01120511511 - 01277009711
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رمضان الصاوي
|التليفون:
|01277009711 - 01120511511
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|العنوان:
|شيراتون المطار- شيراتون المطار
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|35,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115051
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