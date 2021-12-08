مقر اداري للايجار 300م في شيراتون المطار

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 300م الدور الثاني مقسمة 5 غرف و 3 حمام المطلوب 35 الف لمزيد من التفاصيل او للمعاينة يرجي التواصل 01120511511 - 01277009711