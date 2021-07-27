مقر اداري للايجار بشارع العروبه 500 متر بترخيص اداري للشركة العالميه

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
بالعروبه مصر الجديده مقر اداري للايجار بترخيص اداري مساحته 500 متر مقسم اداري عدد كبير من الغرف 3 حمام ومطبخ مكيف بالكامل السعر المطلوب 80 الف للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01060200560
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

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العنوان: شارع العروبه- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 80,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100811
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