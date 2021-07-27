مقر اداري للايجار بشارع العروبه 500 متر بترخيص اداري للشركة العالميه

(للإيجار)
|بالعروبه مصر الجديده مقر اداري للايجار بترخيص اداري مساحته 500 متر مقسم اداري عدد كبير من الغرف 3 حمام ومطبخ مكيف بالكامل السعر المطلوب 80 الف للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01060200560
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع العروبه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100811
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