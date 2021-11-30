مقر ادارى 140م للايجار في شيراتون المطار مكيف بالكامل

(للإيجار)
|مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا دور ارضي و مدخل خاص مساحة 140 متر مكيف بالكامل مقسم 2 غرفة و 2 ريسبشن و 2 حمام مطلوب 12 الف للتواصل01120511511 - 01277009711
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رمضان الصاوي
|التليفون:
|01277009711 - 01120511511
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|العنوان:
|شيراتون المطار- شيراتون المطار
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113896
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