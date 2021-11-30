مقر ادارى 140م للايجار في شيراتون المطار مكيف بالكامل

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا دور ارضي و مدخل خاص مساحة 140 متر مكيف بالكامل مقسم 2 غرفة و 2 ريسبشن و 2 حمام مطلوب 12 الف للتواصل01120511511 - 01277009711