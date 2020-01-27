مقر ادارى للبيع بواجهه بانورامية مميزة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مقر ادارى للبيع بواجهه بانورامية مميزة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك مقرك الاداري 28 م تشطيب كامل وبالتكيفيات باكبر مول بالعاصمة الادارية وقريب من اكبر كثافة سكانية R2 و R3 والحى الحكومى بواجهه بانورامية مميزة عشان تستمتع باجمل منظر لبرج ايفيل وليك فرصة اختيار نظام السداد المناسب ليك بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مقرك الادارى فى العاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 154,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052669
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