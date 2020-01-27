مقر ادارى للبيع بواجهه بانورامية مميزة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك مقرك الاداري 28 م تشطيب كامل وبالتكيفيات باكبر مول بالعاصمة الادارية وقريب من اكبر كثافة سكانية R2 و R3 والحى الحكومى بواجهه بانورامية مميزة عشان تستمتع باجمل منظر لبرج ايفيل وليك فرصة اختيار نظام السداد المناسب ليك بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مقرك الادارى فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|154,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052669
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