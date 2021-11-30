مقر ادارى للايجار 380م فى شيراتون المطار

(للإيجار)
|فرصة للشركات مقر ادارى للايجار فى شيراتون المطار رخصة ادارى فى موقع مميز جدا على شارع عمومى اول تشطيب تشطيب هاى سوبر لوكس عقاربالكامل ادارى عقار حديث وجه فخمه مدخل فاخر يوجد 2اسانسير فى العقار ويوجد امن وجراج مساحه 380م مقسم 5غرف 4رسيبشن 3حمام و بوفيه بالكونه على الوجهة مطلوب 40000 ج للتواصل 01277009711 او 01021840903
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رمضان الصاوي
|التليفون:
|01277009711 - 01120511511
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|العنوان:
|شيراتون المطار- شيراتون المطار
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113385
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