مقر ادارى للايجار 185م في شيراتون المطار

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز علي شارع رئيسي مساحة 185 متر تشطيب سوبر لوكس دور اول واجهة علي جنينة مقسم 2 ريشبشن و 3 غرف و 3 حمام و مطبخ المطلوب 11 الف لمعرفة المزيد من التفاصيل او لتحديد موعد للمعاينة يرجي التواصل معنا 01120511511 - 01277009711