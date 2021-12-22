مقر ادارى للايجار فى شيراتون المطار مربع الوزراء

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مقر ادارى للايجار فى شيراتون المطار مربع الوزراء - في القاهرة مصر

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مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في مربع الوزراء في موقع مميز جدا مساحة 350 متر تشطيب الترا سوبر لوكس ومكيفة بالكامل مقسمة 3 غرف كبار و 3 غرف جيبسن بورد و 2 حمام و مطبخ كبير الدور الثاني و يوجد اسانسير المطلوب 30 الف لمعرفة المزيد من التفاصيل او لتحديد موعد للمعاينة يرجي التواصل معنا 01120511511 - 01277009711
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Fares Elsayed
التليفون: 01120511511 - 01277009711

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شيراتون المطار- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2021
رقم الإعلان: 2116558
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