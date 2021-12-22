مقر ادارى للايجار فى شيراتون المطار مربع الوزراء

(للإيجار)
|مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في مربع الوزراء في موقع مميز جدا مساحة 350 متر تشطيب الترا سوبر لوكس ومكيفة بالكامل مقسمة 3 غرف كبار و 3 غرف جيبسن بورد و 2 حمام و مطبخ كبير الدور الثاني و يوجد اسانسير المطلوب 30 الف لمعرفة المزيد من التفاصيل او لتحديد موعد للمعاينة يرجي التواصل معنا 01120511511 - 01277009711
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Fares Elsayed
|التليفون:
|01120511511 - 01277009711
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شيراتون المطار- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116558
700,000 جنيه
700,000 جنيه
35,000 جنيه
120,000 جنيه
56,000 جنيه
55,000 جنيه
40,000 جنيه
10,000 جنيه
100,000 جنيه
12,000 جنيه
40,000 جنيه
40,000 جنيه
2,000,000 جنيه
500,000 جنيه
8,500 جنيه