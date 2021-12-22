مقر ادارى للايجار فى شيراتون المطار مربع الوزراء

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في مربع الوزراء في موقع مميز جدا مساحة 350 متر تشطيب الترا سوبر لوكس ومكيفة بالكامل مقسمة 3 غرف كبار و 3 غرف جيبسن بورد و 2 حمام و مطبخ كبير الدور الثاني و يوجد اسانسير المطلوب 30 الف لمعرفة المزيد من التفاصيل او لتحديد موعد للمعاينة يرجي التواصل معنا 01120511511 - 01277009711