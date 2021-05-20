مقرلشركة بشارع منشية البكري الرئيسي١٨٥م

شقه في منشية البكري في شارع منشية البكري الرئيسي بمصر الجديده مساحتها ١٨٥ متر صافي . الشقه اول بلكونه اول دور وواخده ناصية العماره بالكامل . عماره مباني التسعينات . مدخل رخام واسانسير وانتركم حصة فى الارض والجراج. مكونه من ٣ غرف نوم كبار . ورسبشن ٣ قطع . و٢ بلكونه . و٢ حمام ومطبخ كبير وباب مصفح . الشقه متشطبه السعر مليون و٦٥٠ الف