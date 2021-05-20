مقرلشركة بشارع منشية البكري الرئيسي١٨٥م

(للبيع)
|شقه في منشية البكري في شارع منشية البكري الرئيسي بمصر الجديده مساحتها ١٨٥ متر صافي . الشقه اول بلكونه اول دور وواخده ناصية العماره بالكامل . عماره مباني التسعينات . مدخل رخام واسانسير وانتركم حصة فى الارض والجراج. مكونه من ٣ غرف نوم كبار . ورسبشن ٣ قطع . و٢ بلكونه . و٢ حمام ومطبخ كبير وباب مصفح . الشقه متشطبه السعر مليون و٦٥٠ الف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النصر
|التليفون:
|01118639953 - 01005741813
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|العنوان:
|صقر قريش بمدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094458
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