(طلب عمل)
|مقاول نجار كسارات : جدار أستنادي . النفق . قواعد الالات . الميزان . الهنجر .مصانع . خلاطات أزفلت نقوم بجميع أعمال خرسانه الكسارات خبره امتدت لسنوات ماعليك سوى تزويدنا بمخطط الكساره وان لم يتواجد لديكم مخطط للجدار او النفق نحن نقوم بذلك عملنا اكثر من 120 كساره في المملكه السعوديه في كسارات الصمان . الخرج . المزاحميه . رماح . الجافي . المجمعه جوال واتساب / 0550444921
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مؤسسة فيصل صالح العنزي للمقاولات
|التليفون:
|0550444921
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|العنوان:
|العزيزيه- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076658
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