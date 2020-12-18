مقاول نجار كسارات

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تفاصيل الإعلان
مقاول نجار كسارات : جدار أستنادي . النفق . قواعد الالات . الميزان . الهنجر .مصانع . خلاطات أزفلت نقوم بجميع أعمال خرسانه الكسارات خبره امتدت لسنوات ماعليك سوى تزويدنا بمخطط الكساره وان لم يتواجد لديكم مخطط للجدار او النفق نحن نقوم بذلك عملنا اكثر من 120 كساره في المملكه السعوديه في كسارات الصمان . الخرج . المزاحميه . رماح . الجافي . المجمعه جوال واتساب / 0550444921
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسة فيصل صالح العنزي للمقاولات
التليفون: 0550444921

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العنوان: العزيزيه- الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 18/12/2020
رقم الإعلان: 2076658
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صورة الاعلان: موقع اعلان اليوم e3lanelyaum

موقع اعلان اليوم e3lanelyaum

(فرص)

موقع اعلان اليوم e3lanelyaum / ابدء معنا الان بيع و اشتري ببلاش فى كل مكان سوق الاعلانات الالكتروني .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2020
صورة الاعلان: مرايا وكاميرات تفتيش أسفل السيارات

مرايا وكاميرات تفتيش أسفل السيارات

(للبيع)

مرايا و كاميرا تفتيش السيارة هي أداة لا تقدر بثمن للمنظمات الأمن وإنفاذ القانون. في هذه الأيام من ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/12/2020
صورة الاعلان: حواجز افراد متحركة

حواجز افراد متحركة

(للبيع)

عرض خاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار لدينا فروعنا (الر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية

طابعة الكروت البلاستيكية

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب والمواد الخطرة X-RAY

جهاز تفتيش الحقائب والمواد الخطرة X-RAY

(للبيع)

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - من.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/12/2020
صورة الاعلان: طبيب اطفال يرغب فى العمل

طبيب اطفال يرغب فى العمل

(فرصة عمل)

طبيب اطفال خبره طويله فى المملكه مرخص يرغب فى العمل يوجد نقل كفالة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/12/2020
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صورة الاعلان: اجهزة البيجر للمطاعم والكافيهات

اجهزة البيجر للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك تقدم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباش.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير وبرامج نقاط البيع

جهاز كاشير وبرامج نقاط البيع

(للبيع)

ماكينة كاشير تاتش اسكرين +درج نقدية +طابعة+ايصالات +قارئ باركود تصميم عصري وذكي ومتوفر لدينا ايضاطاب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: الاجدد فى بوابات السيارت

الاجدد فى بوابات السيارت

(للبيع)

نقدم لكم بوابات إلكترونية تحوي العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات،.

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة

مكتب جسور المعانى للترجمة

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: مستلزمات المطاعم الحديثة

مستلزمات المطاعم الحديثة

(للبيع)

إن كنت تشرع فى تاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة فلدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/12/2020
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية

شاشات عرض تفاعلية

(للبيع)

لسهولة التعامل نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاش.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: تاغات الملابس الخاصة للمتاجر

تاغات الملابس الخاصة للمتاجر

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توضع على الملابس وتجنب حدو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار للسرقة

اجهزة انذار للسرقة

(للبيع)

لحماية منزلك او مقر عملك اتينا لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

الان يمكنك حماية متجرك من السرقة متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
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