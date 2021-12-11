مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

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صورة الاعلان: مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات - في الرياض السعودية

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شركة تبادر للمقاولات تأسست عام 2011 وتخصصت منذ انطلاقها فى اعمال الانشاءات المختلفة أعمال الطرق – أعمال الهناجر – عمائر تجارية ومكتبية – مساجد – مدارس وغيرها من المشاريع الخاصة والحكومية تمتلك قسم للاعمال الكهروميكانيكية جميع الاعمال تتم تحت اشراف هندسي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تبادر للمقاولات
التليفون: 0597300105

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العنوان: الرياض -حى الصحافة - طريق انس ابن مالك- الصحافة
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117285
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