مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

(طلب عمل)
|شركة تبادر للمقاولات تأسست عام 2011 وتخصصت منذ انطلاقها فى اعمال الانشاءات المختلفة أعمال الطرق – أعمال الهناجر – عمائر تجارية ومكتبية – مساجد – مدارس وغيرها من المشاريع الخاصة والحكومية تمتلك قسم للاعمال الكهروميكانيكية جميع الاعمال تتم تحت اشراف هندسي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تبادر للمقاولات
|التليفون:
|0597300105
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض -حى الصحافة - طريق انس ابن مالك- الصحافة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117285
اتصل
50 ريال
اتصل
اتصل