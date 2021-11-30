مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

(طلب عمل)
|شركة تبادر للمقاولات تاسست منذ عام 2011 بمدينة الرياض حى الصحافة وتخصصت منذ انطلاقها بأعمال الانشاءات والتوريدات للمباني المختلفة من عمائر وفلل وصالات تجارية واندية رياضية وغيرها كما لديها قسم خاص بالأعمال الكهرو ميكانيكية * جميع الاعمال تتم تحت اشراف مهندسين وفنيين متخصصين * أعمال العظم * اعمال التشطيب *أعمال التوريد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تبادر للمقاولات
|التليفون:
|0597300105
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|العنوان:
|الرياض -حى الصحافة - طريق انس ابن مالك- الصحافة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114753
50 ريال
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