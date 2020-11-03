مقاولات عامه تشطيبات احدث الديكورات بالمنيا خالدابوالحسن

(فرص)
|خالد ابو الحسن يرحب بكم ويسعدنا ان نعلن عن باقات للتشطيبات تناسب جميع الفئات مع اجود الخامات وخبره اكثر من عشر سنوات للمزيد والتفاصل شرفونا بتواصلكم عبر الواتس اب او فون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالدابوالحسن
|التليفون:
|01019790357
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنيا الجديده, الحى الرابع- المنيا الجديده
المنيا - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075048
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2 دولار
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100 جنيه
111 ريال
2,000 ريال
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111 ريال
253 جنيه
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