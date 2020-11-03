مقاولات عامه تشطيبات احدث الديكورات بالمنيا خالدابوالحسن

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تفاصيل الإعلان
خالد ابو الحسن يرحب بكم ويسعدنا ان نعلن عن باقات للتشطيبات تناسب جميع الفئات مع اجود الخامات وخبره اكثر من عشر سنوات للمزيد والتفاصل شرفونا بتواصلكم عبر الواتس اب او فون
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خالدابوالحسن
التليفون: 01019790357

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنيا الجديده, الحى الرابع- المنيا الجديده
المنيا -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/12/2020
رقم الإعلان: 2075048
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: قميص جملة

قميص جملة

(للبيع)

قميص رجالى جملة من مقاس 38الى مقاس46 كل لألوان متاحة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

4/12/2020
صورة الاعلان: استضف موقعك بأفضل المميزات و أقل الأسعار

استضف موقعك بأفضل المميزات و أقل الأسعار

(للبيع)

أحصل علي استضافة لموقعك متميزة في مميزاتها و سعرها تبدأ من $2.75 .
العنوان:

الجيزة - مصر

2 دولار

4/12/2020
صورة الاعلان: شركه سيجما للمقاولات العامة بالمنيا

شركه سيجما للمقاولات العامة بالمنيا

(للاستثمار)

شركه سيجما للمقاولات العامة بالمنيا الجديدة لصاحبها المقاول خالد أبو الحسن اختصاصنا (استخراج تراخيص .
العنوان:

المنيا - مصر

اتصل

4/12/2020
صورة الاعلان: طلب.اطباء

طلب.اطباء

(فرصة عمل)

مطلوب اطباء اطفال وطبيبات نسا حديثى التخرج دوام جزئى للعمل فى مركز دبى الطبى.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

4/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقا

مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقا

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقاولات فى الرياض شرط يكون اخ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

3/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الاستشاريه فى السعوديه ( الرياض – جده ) : مهندس جيولوجى بالشروط الأتيه : بكالري.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

3/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: بأسعاااررر مميزة جدا

بأسعاااررر مميزة جدا

(للبيع)

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

👈شقه 190متر واجهة بحري (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مهندسين mepخبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقاولات

مطلوب للسفر فورا مهندسين mepخبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقاولات

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مهندسين mepخبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقاولات فى الرياض برجاء ارسال السي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

3/12/2020
صورة الاعلان: بتدورعلى (الهدوء- الرفاهيه – الخصوصيه ) إحنا فى هوليداي فانتازيا عارفين ده

بتدورعلى (الهدوء- الرفاهيه – الخصوصيه ) إحنا فى هوليداي فانتازيا عارفين ده

(للبيع)

أمتلك شاليه115 متر على بعد خطوات من البحر والشاليه غرفتين وريسبشن + مطبخ أمريكى تشطيب سوبر لوكس ب253.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

253 جنيه

3/12/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542

(للبيع)

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل

(للبيع)

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل يشرف شركة Royal Surveillance systems المت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل

(للبيع)

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل يشرف شركة Royal Surveillance systems المت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/12/2020
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