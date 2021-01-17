مقابلات لكبرى شركات المقاولات بالدمام بالمملكة العربية السعودية حداد ونجار

(فرصة عمل)
|فرصة عمل بكبرى شركات المقاولات بالدمام بالمملكة العربية السعودية مطلوب حداد ونجار مسلح وكهربائى مبانى وسباكين راتب مميز + اقامة + سكن + انتقالات + تأمين يرجى ارسال البيانات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080630
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