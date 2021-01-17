مقابلات لكبرى شركات المقاولات بالدمام بالمملكة العربية السعودية حداد ونجار

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تفاصيل الإعلان
فرصة عمل بكبرى شركات المقاولات بالدمام بالمملكة العربية السعودية مطلوب حداد ونجار مسلح وكهربائى مبانى وسباكين راتب مميز + اقامة + سكن + انتقالات + تأمين يرجى ارسال البيانات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
التليفون: 01011133679

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080630
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مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

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16/1/2021
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16/1/2021
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16/1/2021
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مطلوب للعمل فى #السعوديه #نجارين_مسلح •يجيد العمل علي المخطط •السن من 25 و لا يزيد عن 40 سنه •ر.
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13/1/2021
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العنوان:

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11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل فنيين - في القاهرة مصر

فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور

(فرصة عمل)

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مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

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30/12/2020
صورة الاعلان: بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) - في القاهرة مصر

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(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) – لايشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18 : .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: عمال - في القاهرة مصر

عمال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل يتم قبول شباب فقط السن من 18 وحتي 35 سنة سكن 3وجبات مواصلات تامين .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عمال شباب فقط لأكبر مصانع - في القاهرة مصر

مطلوب عمال شباب فقط لأكبر مصانع

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مطلوب شباب في مصنع مواد غذائية في أكتوبر الراتب 3500ج وجبه سخنه.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,400 جنيه

12/12/2020
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