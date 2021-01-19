مقابلات لكبرى المكاتب الاستشارية بالدمام بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مقابلات لكبرى المكاتب الاستشارية بالدمام ب المملكة العربية السعودية مهندسين سينيور معمارى ومدنى وكهرباء تصميم خبرة 15 سنة ومساحين خبرة 15 سنة + رخصة قيادة يرجى ارسال السيرة الذاتية والشهادات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080627
اتصل
اتصل
1 ريال
5,000 جنيه
1 ريال
اتصل
3,500 ريال
اتصل
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
4,000 ريال
اتصل
اتصل