مقابلات الأحد بالإسكندرية لمهندسين زراعيين ومهندسين معماري للسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن إجراء مقابلات للتخصصات التالية للعمل بفرع مزرعة جديد بالسعودية (القصيم): #مهندسين_زراعيين #مهندس_معماري خبرة 10 سنوات #عمال_زراعيين الشروط : 1.السن من 30 إلى 40 سنة 2.يفضل متخصصين فى النخيل والمزروعات وتمديد الليات والزراعة السمكية 3.يفضل من سبق لهم العمل بالسعودية •رواتب مميزة – سكن- تذاكرطيران تتم المقابلات بمقر الشركة يوم الأحد 22 أغسطس 2021 يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com