مقابلات الأحد بالإسكندرية لمهندسين زراعيين ومهندسين معماري للسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (القصيم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن إجراء مقابلات للتخصصات التالية للعمل بفرع مزرعة جديد بالسعودية (القصيم): #مهندسين_زراعيين #مهندس_معماري خبرة 10 سنوات #عمال_زراعيين الشروط : 1.السن من 30 إلى 40 سنة 2.يفضل متخصصين فى النخيل والمزروعات وتمديد الليات والزراعة السمكية 3.يفضل من سبق لهم العمل بالسعودية •رواتب مميزة – سكن- تذاكرطيران تتم المقابلات بمقر الشركة يوم الأحد 22 أغسطس 2021 يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103032
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين زراعيين وعمال لمزرعة بالسعودية (القصيم) - في القصيم السعودية

مطلوب مهندسين زراعيين وعمال لمزرعة بالسعودية (القصيم)

(فرصة عمل)

- في القصيم السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بفرع مزرعة جديد .
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

12/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager