مقابلات الأحد بالإسكندرية لمهندسين زراعيين ومهندسين معماري للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن إجراء مقابلات للتخصصات التالية للعمل بفرع مزرعة جديد بالسعودية (القصيم): #مهندسين_زراعيين #مهندس_معماري خبرة 10 سنوات #عمال_زراعيين الشروط : 1.السن من 30 إلى 40 سنة 2.يفضل متخصصين فى النخيل والمزروعات وتمديد الليات والزراعة السمكية 3.يفضل من سبق لهم العمل بالسعودية •رواتب مميزة – سكن- تذاكرطيران تتم المقابلات بمقر الشركة يوم الأحد 22 أغسطس 2021 يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103032
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