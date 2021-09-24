(للبيع)
|(شركة نور الرحمن لبناء وبيع المقابر ) ●اذاا كنت تبحث عن مقابر ومدافن ولحود شرعية كاملة التشطيب تصميمها عالي تتمتع بالخصوصية فانت الان في المكان الصحيح من البحث. فمع (شركة نور الرحمن لبيع المقابر) . *سوف تحصل علي افضل المقابر واللحود الشرعية بمستوي عالي من الاحترافية والتمييز. *وبافضل الاسعار التي تتناسب مع معظم الفئات كاش او بالتقسيط.وليس هذا فقط. *ادفع النص مقدما والتقسيط حتي 18 شهر . *حيث توفر الشركة مقابر بمختلف المساحات التي تتناسب مع الجميع وهي(25م/40م/60)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه نور الرحمن
|التليفون:
|01113823576
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|العنوان:
|اخر مدينه العبور داخل مصنع 100 الحربي- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110078
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