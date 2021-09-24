مقابر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مقابر - في القاهرة مصر

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(شركة نور الرحمن لبناء وبيع المقابر ) ●اذاا كنت تبحث عن مقابر ومدافن ولحود شرعية كاملة التشطيب تصميمها عالي تتمتع بالخصوصية فانت الان في المكان الصحيح من البحث. فمع (شركة نور الرحمن لبيع المقابر) . *سوف تحصل علي افضل المقابر واللحود الشرعية بمستوي عالي من الاحترافية والتمييز. *وبافضل الاسعار التي تتناسب مع معظم الفئات كاش او بالتقسيط.وليس هذا فقط. *ادفع النص مقدما والتقسيط حتي 18 شهر . *حيث توفر الشركة مقابر بمختلف المساحات التي تتناسب مع الجميع وهي(25م/40م/60)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه نور الرحمن
التليفون: 01113823576

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العنوان: اخر مدينه العبور داخل مصنع 100 الحربي- العبور
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 70,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2110078
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ارض توجر مشاركه كمصنع او ارض فقط بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامله مرافق

(للإيجار)

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القاهرة - مصر
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(للبيع)

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ارض500م بعقود مسجله للبيع ب36شارع الامام علي من شارع هارون مصر الجديدة القاهره امكانيه بيعها عن طريق.
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القاهرة - مصر
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24/9/2021
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11/8/2021
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