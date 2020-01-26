مقابر شركه نور الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم . شركة نور الرحمن للتنمية والاعمار وتقسيم الاراضي تعلن عن بداية المرحلة الجديده لبناء المقا بر والاحواش ((((((((بارخص سعر في مصر)))))))ويوجد لدينا ايضا لحود شرعيه بمساحات مختلفة . مساحات الاحواش _اللحود و العيون / (25م.40م.60م) ويوجد حراسة للشركه 24 ساعه . والمعاينة مجانية تماما كل يوم سبت وستحصل فيها علي نسخة من اوراق الملكية الخاصة بالشركه وايضا اسعار خاصة للنقابات والجمعيات الخيرية البيع كاش ووبالتقسط ويوجد تسهيلات في الدفع ويوجد لدينا خدمة ما بعد البيع (الصيانه