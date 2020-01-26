مقابر شركه نور الرحمن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مقابر شركه نور الرحمن - في القاهرة مصر

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بسم الله الرحمن الرحيم . شركة نور الرحمن للتنمية والاعمار وتقسيم الاراضي تعلن عن بداية المرحلة الجديده لبناء المقا بر والاحواش ((((((((بارخص سعر في مصر)))))))ويوجد لدينا ايضا لحود شرعيه بمساحات مختلفة . مساحات الاحواش _اللحود و العيون / (25م.40م.60م) ويوجد حراسة للشركه 24 ساعه . والمعاينة مجانية تماما كل يوم سبت وستحصل فيها علي نسخة من اوراق الملكية الخاصة بالشركه وايضا اسعار خاصة للنقابات والجمعيات الخيرية البيع كاش ووبالتقسط ويوجد تسهيلات في الدفع ويوجد لدينا خدمة ما بعد البيع (الصيانه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه نور الرحمن
التليفون: 01016665989

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 2شارع احمد شوقي بجوار شركه امون للادويه- العبور
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050694
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ابدأ مشوار الاستثمار معانا فى Paris Mall

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