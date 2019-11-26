مقابر شركة نور الرحمن

(للبيع)
|بعد الانتهاء من تسليم المرحله السادسه تعلن شركه نور الرحمن عن فتح مرحله حجز للمقابرفي المرحله السابعه والثامنه بمساحات مختلفة تبدأ من 25م والتسليم كامل التشطيب مميزات شركتنا ((((أعمال تشجير وشوارع خرسانيه واستراحة للزوار وحراسه 24 ساعه و المكان محاط بالكامل باسوار وبوابات دخول )))))والأسعار تناسب الجميع مع وجود تسهيلات في السداد وأسعار خاصة للجمعيات الخيرية الشرعية وأعضاء النقابات والهيئات والشركات والنقابات الحرة ويتوفر سيارة دفن ويتوفر حراسة وصيانة دورية بإشراف دائم من الشركة للاستعلام 0101666
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة نور الرحمن
|التليفون:
|01016668180
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|العنوان:
|مدينة العبور- السلام اول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046166
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