مقابر شركة نور الرحمن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بعد الانتهاء من تسليم المرحله السادسه تعلن شركه نور الرحمن عن فتح مرحله حجز للمقابرفي المرحله السابعه والثامنه بمساحات مختلفة تبدأ من 25م والتسليم كامل التشطيب مميزات شركتنا ((((أعمال تشجير وشوارع خرسانيه واستراحة للزوار وحراسه 24 ساعه و المكان محاط بالكامل باسوار وبوابات دخول )))))والأسعار تناسب الجميع مع وجود تسهيلات في السداد وأسعار خاصة للجمعيات الخيرية الشرعية وأعضاء النقابات والهيئات والشركات والنقابات الحرة ويتوفر سيارة دفن ويتوفر حراسة وصيانة دورية بإشراف دائم من الشركة للاستعلام 0101666
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة نور الرحمن
التليفون: 01016668180

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العنوان: مدينة العبور- السلام اول
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046166
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السعر
تاريخ الإعلان
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عيش ب حرية وامتلك في العاصمة الادارية

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24/9/2019
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24/9/2019
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24/9/2019
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صورة الاعلان: مقابر شركة نور الرحمن - في القاهرة مصر

مقابر شركة نور الرحمن

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24/9/2019
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مقابر شركة نور الرحمن

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23/9/2019
صورة الاعلان: مقابر شركة نور الرحمن - في القاهرة مصر

مقابر شركة نور الرحمن

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هل فكرت بالبيت التى ستسكن فيه الى يوم الحساب انه بيت الاخرة ستسكن فيها الى يوم القيامة هل ستضع اولاد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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23/9/2019
صورة الاعلان: مقابر شركة نور الرحمن - في القاهرة مصر

مقابر شركة نور الرحمن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

(يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) تعلن شركة نور الر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

60,000 جنيه

23/9/2019
صورة الاعلان: مقابر شركة نور الرحمن - في القاهرة مصر

مقابر شركة نور الرحمن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الموت خير وليس شرا هل فكرت فى هذا اليوم، هل فكرت بالبيت التى ستسكن فيه الى يوم الحساب انه بيت الاخرة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/9/2019
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