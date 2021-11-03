مقابر العبور بالتقسيط

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صورة الاعلان: مقابر العبور بالتقسيط - في القاهرة مصر

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* تأهب للذي لا بدّ منه، فإنّ الموت ميقات العباد * بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم. (شركة نور الرحمن لبيع المقابر) ااااذا كنت تبحث عن مقابر ومدافن كاملة التشطيب� معكم شركة نورالرحمن *تعرض على عملائنا الكرام كل المساحات وتبدا من(25م-40م-60م) فى اماكنا المتاحة. *ليختار العميل مايلائمه وليستفيد بافضل العروض التى تقدمها الشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه نور الرحمن للتنميه والاعمار
التليفون: 01155539946

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اخر مدينه العبور داخل مصنع 100الحربي- العبور
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110321
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صورة الاعلان: مقابر العبور - في القاهرة مصر

مقابر العبور

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تأهب للذي لا بدّ منه، فإنّ الموت ميقات العباد * بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: مقابر العبور - في القاهرة مصر

مقابر العبور

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تأهب للذي لا بدّ منه، فإنّ الموت ميقات العباد * بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: قاعات إيجار - في القاهرة مصر

قاعات إيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

قاعات تدريس للإيجار مكيفه شاشات عرض البروجيكتور ادوات التدريب المتخصصة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/10/2021
صورة الاعلان: مقابر نور الرحمن - في القاهرة مصر

مقابر نور الرحمن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بسم الله الرحمن الرحيم . شركة نور الرحمن للتنمية والاعمار وتقسيم الاراضي تعلن عن بداية المرحلة الج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

18/10/2021
صورة الاعلان: مقابر نور الرحمن - في القاهرة مصر

مقابر نور الرحمن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

✨✨أحواش ولحود شرعية مساحات مختلفة بمدينة العبور طريق بلبيس تقدمها شركة نور الرحمن &.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/10/2021
صورة الاعلان: مقابر - في القاهرة مصر

مقابر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

⚜بسم الله الرحمن الرحيم ⚜(كل نفس ذائقة الموت )صدق الله العظيم. 🔷🔹يسرنا ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

70,000 مصري

11/10/2021
صورة الاعلان: مقابر نور الرحمن - في القاهرة مصر

مقابر نور الرحمن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بسم الله الرحمن الرحيم . شركة نور الرحمن للتنمية والاعمار وتقسيم الاراضي تعلن عن بداية المرحلة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

70,000 مصري

11/10/2021
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