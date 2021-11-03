مقابر العبور بالتقسيط

(للبيع)
|* تأهب للذي لا بدّ منه، فإنّ الموت ميقات العباد * بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم. (شركة نور الرحمن لبيع المقابر) ااااذا كنت تبحث عن مقابر ومدافن كاملة التشطيب� معكم شركة نورالرحمن *تعرض على عملائنا الكرام كل المساحات وتبدا من(25م-40م-60م) فى اماكنا المتاحة. *ليختار العميل مايلائمه وليستفيد بافضل العروض التى تقدمها الشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه نور الرحمن للتنميه والاعمار
|التليفون:
|01155539946
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|العنوان:
|اخر مدينه العبور داخل مصنع 100الحربي- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110321
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70,000 جنيه
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70,000 مصري
70,000 مصري