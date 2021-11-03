مقابر العبور بالتقسيط

* تأهب للذي لا بدّ منه، فإنّ الموت ميقات العباد * بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم. (شركة نور الرحمن لبيع المقابر) ااااذا كنت تبحث عن مقابر ومدافن كاملة التشطيب� معكم شركة نورالرحمن *تعرض على عملائنا الكرام كل المساحات وتبدا من(25م-40م-60م) فى اماكنا المتاحة. *ليختار العميل مايلائمه وليستفيد بافضل العروض التى تقدمها الشركة