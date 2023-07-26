مفرمة الورق و الكارتون

(For Sale)

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Egypt (Damietta) [ Change location ]

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Ad Photo: مفرمة الورق و الكارتون - in Damietta Egypt

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ابداعات شركة الطاقة لا تنتهي😎 شركة الطاقة للوقود الحيوي بتقدملك ماكينة فرم الورق و الكارتون مواتير الماني وشفرات من الصلب القوي 💵✌☯اللي بتفرم (الخردة - البلاستيك - الصاج-الزجاج-و الاسفنج ) 💰💰 و التوصيييل مجـانـاً كل اللي عليك تكلمنا او تبعتلنا واتساب على الرقم 01000912943 ☎️📱📞
Contact The Advertiser:
Contact Name: ضياء عواد
Telephone: 01000912943

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: امام مستشفي الشروق- المنطقة المركزية
Damietta -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 26/7/2023
Ad Number: 2239570
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New Ads

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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب فورا رئيس حسابات لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

مطلوب فورا رئيس حسابات لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

(Job Opportunity)

oخبره لا تقل عن 5 سنوات كرئيس حسابات في الشركات الصناعية الكبري oالسن لا يزيد عن 35 oخبرة بالمعايير.
Location:

Giza - Egypt

Call

26/7/2023
Ad Photo: مطلوب محاسب عام لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

مطلوب محاسب عام لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

(Job Opportunity)

*خبره لا تقل عن 5 سنوات في الشركات الصناعية الكبري السن لا يزيد عن 30 طبيعة التعاقد :( مدة العقد سنت.
Location:

Giza - Egypt

Call

26/7/2023
Ad Photo: مطلوب محاسب عام لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

مطلوب محاسب عام لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

(Job Opportunity)

*خبره لا تقل عن 5 سنوات في الشركات الصناعية الكبري السن لا يزيد عن 30 طبيعة التعاقد :( مدة العقد سنت.
Location:

Giza - Egypt

Call

26/7/2023
Ad Photo: مطلوب فورا رئيس حسابات لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

مطلوب فورا رئيس حسابات لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

(Job Opportunity)

*خبره لا تقل عن 5 سنوات كرئيس حسابات في الشركات الصناعية الكبري السن لا يزيد عن 35 خبرة بالمعايير ال.
Location:

Giza - Egypt

Call

26/7/2023
Ad Photo: مطلوب ميكانيكي نقل تقيل لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

مطلوب ميكانيكي نقل تقيل لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

(Job Opportunity)

الشروط المطلوبه: خبره في صيانة و عمرات (مرسيدس الكتروس) السن لا يزيد عن 35 للتواصل علي 0100012157.
Location:

Giza - Egypt

Call

26/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس الكلورفيل فى النبات

جهاز قياس الكلورفيل فى النبات

(For Sale)

جهاز قياس الكلوروفيل في النبات يستخدم لقياس محتوى الكلوروفيل النسبي للنبات (وحدة SPAD) و معرفة متطلب.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

26/7/2023
Ad Photo: اكثر من 100 لون من الكوريان

اكثر من 100 لون من الكوريان

(For Sale)

بتدور على مطبخ بخامات عالية🤔 محتاج رخامة تبقى مقاومة للبكتريا والحشرات🙈 ومش بس كده ب.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

26/7/2023
Ad Photo: قواطيع hpl compact partition

قواطيع hpl compact partition

(For Sale)

قواطيع hpl compact partition شركة ايجي ستون متخصصون فى عمل قواطيع الحمامات والبارتشين والكبائن من ال.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

26/7/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعودية

تاشيرات حره السعودية

(For Sale)

#متفوتش_الفرصه 😍 ‏#الاسعار_الجديدة 💪 خصم 30% ع سعر التاشيرة ارخص اسعار في مصر ✈.
Location:

Giza - Egypt

Call

26/7/2023
Ad Photo: شركة فورسيزون لليونيفورم _ صور يونيفورم هاوس كيبنج

شركة فورسيزون لليونيفورم _ صور يونيفورم هاوس كيبنج

(For Sale)

شركة فورسيزون لليونيفورم _ صور يونيفورم هاوس كيبنج موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج ويونيفورم عمال النظ.
Location:

Giza - Egypt

11,111 Pound

25/7/2023
Ad Photo: مقاول تشطيبات

مقاول تشطيبات

(Business Opportunity)

شركة الأمير للمقاولات العمومية للتشطيبات والديكورات الحديثة شطب وحدتك في اقل وقت وأفضل جودة لأند س.
Location:

Red Sea - Egypt

Call

25/7/2023
Ad Photo: تاشيرات للتنازل للسعودية

تاشيرات للتنازل للسعودية

(For Rent)

بمناسبة العام الدراسي الجديد متاح تاشيرات للسعودية للمدرسين جميع التخصصات حره بدون عقد عمل اقل سعر و.
Location:

Giza - Egypt

Call

25/7/2023
Ad Photo: تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها #قواطيع_حمامات

تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها #قواطيع_حمامات

(For Sale)

تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها احدث و أجود الخامات من الكومباكت قواطيع فواصل الحمامات hpl صيني .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

25/7/2023
Ad Photo: شركة نورن ديزاين لقواطيع وابواب الحمامات

شركة نورن ديزاين لقواطيع وابواب الحمامات

(For Sale)

كومباكت HPL من نور ديزاين يستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وبارتيشن حمامات سمك 12 ملى والاك.
Location:

Cairo - Egypt

11,786 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين - ايجار لاند كروزر بالسائق

ايجارليموزين - ايجار لاند كروزر بالسائق

(For Rent)

ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر بالسائق في القاهره 2022 ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر با.
Location:

Cairo - Egypt

8,000 Pound

25/7/2023
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