مفرمة الورق و الكارتون

(For Sale)
|ابداعات شركة الطاقة لا تنتهي😎 شركة الطاقة للوقود الحيوي بتقدملك ماكينة فرم الورق و الكارتون مواتير الماني وشفرات من الصلب القوي 💵✌☯اللي بتفرم (الخردة - البلاستيك - الصاج-الزجاج-و الاسفنج ) 💰💰 و التوصيييل مجـانـاً كل اللي عليك تكلمنا او تبعتلنا واتساب على الرقم 01000912943 ☎️📱📞
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ضياء عواد
|Telephone:
|01000912943
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|Location:
|امام مستشفي الشروق- المنطقة المركزية
Damietta - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|26/7/2023
|Ad Number:
|2239570
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