(للبيع)
|مفرمة الكاوتش من شردير مصر. سكاكين من السويد و مواتير ألمانية. طاقة إنتاجية عالية دون ضوضاء وسعر فى المتناول. للإستفسار 01030935351
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شريدر مص
|التليفون:
|01030935351
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Wadea 1, Al-robiea, Dekernse, Dakahliya- Dekernse
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|35,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117611
250 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,800 جنيه
1,500 ريال
اتصل
اتصل
2,500 ريال
3,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل