مفرمة الكاوتش من شردير مصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مفرمة الكاوتش من شردير مصر - في الدقهلية مصر

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مفرمة الكاوتش من شردير مصر. سكاكين من السويد و مواتير ألمانية. طاقة إنتاجية عالية دون ضوضاء وسعر فى المتناول. للإستفسار 01030935351
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شريدر مص
التليفون: 01030935351

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العنوان: Wadea 1, Al-robiea, Dekernse, Dakahliya- Dekernse
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 35,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117611
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2/1/2022
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2/1/2022
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القسم: 

اتصل

2/1/2022
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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/1/2022
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