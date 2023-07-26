مفرمة الخردة

(For Sale)

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Ad Photo: مفرمة الخردة - in Damietta Egypt

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لأنك تستحق كل ما هو جيد 🤩 شركة الطاقة بتقدملك ماكينة المخلفات الصلبة اللي بتفرم (الخردة - البلاستيك - الورق و الكارتون - الاسفنج - الزجاج - المعادن الخفيفة) كلمنا دلوقت علي الرقم 01000912943 هاتفيا او واتساب و سيتم الرد علي جميع استفساراتك
Contact The Advertiser:
Contact Name: ضياء عواد
Telephone: 01000912943

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: امام مستشفي الشروق- المنطقة المركزية
Damietta -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239777
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Posting Date
Ad Photo: مفرمة الورق و الكارتون - in Damietta Egypt

مفرمة الورق و الكارتون

(For Sale)

- in Damietta Egypt

ابداعات شركة الطاقة لا تنتهي😎 شركة الطاقة للوقود الحيوي بتقدملك ماكينة فرم الورق و الكارتون .
Location:

Damietta - Egypt

Call

26/7/2023
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