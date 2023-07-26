مفرمة الخردة

لأنك تستحق كل ما هو جيد 🤩 شركة الطاقة بتقدملك ماكينة المخلفات الصلبة اللي بتفرم (الخردة - البلاستيك - الورق و الكارتون - الاسفنج - الزجاج - المعادن الخفيفة) كلمنا دلوقت علي الرقم 01000912943 هاتفيا او واتساب و سيتم الرد علي جميع استفساراتك