مفرمة الخردة

(For Sale)
|لأنك تستحق كل ما هو جيد 🤩 شركة الطاقة بتقدملك ماكينة المخلفات الصلبة اللي بتفرم (الخردة - البلاستيك - الورق و الكارتون - الاسفنج - الزجاج - المعادن الخفيفة) كلمنا دلوقت علي الرقم 01000912943 هاتفيا او واتساب و سيتم الرد علي جميع استفساراتك
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ضياء عواد
|Telephone:
|01000912943
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|امام مستشفي الشروق- المنطقة المركزية
Damietta - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239777
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