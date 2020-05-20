مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف ✔️ - حيث يقوم بتفتيت مصبعات العلف الى حبيبات صغيرة لتلائم الاعمار الصغيرة للإنتاج الحيوانى خاصة الدواجن لذلك لا غني عنه في خط انتاج العلف الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري