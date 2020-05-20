(للبيع)
|مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف ✔️ - حيث يقوم بتفتيت مصبعات العلف الى حبيبات صغيرة لتلائم الاعمار الصغيرة للإنتاج الحيوانى خاصة الدواجن لذلك لا غني عنه في خط انتاج العلف الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- كفرالشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|874 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059743
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