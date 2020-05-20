مفتت العلف " Crumbler "

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مفتت العلف " Crumbler " - في كفر الشيخ مصر

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مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف ✔️ - حيث يقوم بتفتيت مصبعات العلف الى حبيبات صغيرة لتلائم الاعمار الصغيرة للإنتاج الحيوانى خاصة الدواجن لذلك لا غني عنه في خط انتاج العلف الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- كفرالشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 874 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/5/2020
رقم الإعلان: 2059743
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10/5/2020
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- في كفر الشيخ مصر

thermoforming machine ماكينة تشكيل عبوات الطعام البلاستكية الشفافة يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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10/5/2020
صورة الاعلان: مكبس العلف - في كفر الشيخ مصر

مكبس العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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10/5/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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9/5/2020
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ماكينة تشكيل الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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7/5/2020
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