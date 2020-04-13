مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف ✔️ * آلية مفتت العلف: - عبارة عن درفلين يسيروا في اتجاهيين متعاكسين يعملو على تفتيت او تكسير مصبعات العلف. يمكن التحكم في طول مصبعات العلف. الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري