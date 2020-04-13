مفتت العلف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مفتت العلف - في كفر الشيخ مصر

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مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف ✔️ * آلية مفتت العلف: - عبارة عن درفلين يسيروا في اتجاهيين متعاكسين يعملو على تفتيت او تكسير مصبعات العلف. يمكن التحكم في طول مصبعات العلف. الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 54 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/4/2020
رقم الإعلان: 2057802
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السعر
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صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة

(للبيع)

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ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بال.
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852 جنيه

13/4/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

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9/4/2020
صورة الاعلان: ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة الموصفات : معدلات الهدر بسيطة . الماكينة بها وحد.
العنوان:

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16/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع اطباق الفوم من دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع اطباق الفوم من دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯💯ولاننا رقم 1 في مصر حبينا نوفر لعملائنا كل ما هو جديد 💪💪حرصا منا ع.
العنوان:

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اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية ا.
العنوان:

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اتصل

15/3/2020
صورة الاعلان: آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - في كفر الشيخ مصر

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - حل الغبار وبصمات الأصابع. - خطر التلوث الثانوي للشعر. - .
العنوان:

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اتصل

15/3/2020
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صورة الاعلان: ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأو.
العنوان:

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اتصل

14/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 لون تستخدم الاحبار الغذائ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

741 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات مت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خط انتاج الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل بنقدم لكم خط انتاج.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

820 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خلاط العلف - في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (خلاط العلف).
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

758 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯👌خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة 👌💯توفرها لكم شركة دالتكس .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

525 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0100116039.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: صوامع تخزين الغلال والقمح - في كفر الشيخ مصر

صوامع تخزين الغلال والقمح

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري: - تعمل على تخزين المنتج بداخلها - مزودة ببلور هواء وشفا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

758 جنيه

8/3/2020
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