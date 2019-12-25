مفاجاة السنة الجديدة شاليهك استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)
|الحق مفاجاة السنة الجديدة واستلم شاليهك فورى قريب من البحر فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بالقرب من اكوا بارك ومرسى اليخوت وباسعار مميزة جدا وتقسيط يصل الى 6 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه اتصل على 01201135481 وامتلك شاليهك معانا فى راس سدر واستفيد بالعرض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046574
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