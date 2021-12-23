مفاجاءه الاهلي للجادين

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تفاصيل الإعلان
مفاجاءه الاهلي للجادين شقه ٢٥٠ متر في المنطقه الثامنه مدينة نصر شارع زكريا عثمان متفرع من شارع نجاتي سراج خلف السراج مول ٣غرف وريسبشن كبير ومطبخ وحمامين وبلكونه متقفله ألوميتال بها مطبخ و٣تكييفات ومكتبه بلت إن تشطيب ألترا سوبر لوكس كما بالصور العماره بها ٢أسانسير والعماره ١٤دور والشقه في الدور ١٢والدور على شقتين مباني ١٩٩٧ بها أنتركم ودش حصه بالأرض العماره مرخصه ومسجله بس الشقه غير مسجله شهر عقاري بها غاز طبيعي وعداد كهرباء سمارت المطلوب 6000 ايجار 1600000 بيع ت/01000109722
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحاج ربيع
التليفون: 1000413332

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العنوان: المنطقة الثامنة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/12/2021
رقم الإعلان: 2116979
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