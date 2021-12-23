(للإيجار)
|مفاجاءه الاهلي للجادين شقه ٢٥٠ متر في المنطقه الثامنه مدينة نصر شارع زكريا عثمان متفرع من شارع نجاتي سراج خلف السراج مول ٣غرف وريسبشن كبير ومطبخ وحمامين وبلكونه متقفله ألوميتال بها مطبخ و٣تكييفات ومكتبه بلت إن تشطيب ألترا سوبر لوكس كما بالصور العماره بها ٢أسانسير والعماره ١٤دور والشقه في الدور ١٢والدور على شقتين مباني ١٩٩٧ بها أنتركم ودش حصه بالأرض العماره مرخصه ومسجله بس الشقه غير مسجله شهر عقاري بها غاز طبيعي وعداد كهرباء سمارت المطلوب 6000 ايجار 1600000 بيع ت/01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة الثامنة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116979
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