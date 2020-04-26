مفاجأة للجيش الابيض امتلك عيادتك في العاصمة واستمتع بالخصم

(للبيع)
|مفاجأة للجيش الابيض امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصم وعيادتك في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومساحتها 57م تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058571
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