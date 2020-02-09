مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (خطوط إنتاج السيلاچ الثابتة والمتحركة بمختلف أحجام البالات) - تبدأ وزن البالة من 20 كيلو حتى 1 طن / بالة بمختلف الطاقات الإنتاجية وبأحدث الطرق الصناعية التي توصل لها العلم لصناعة السيلاچ. الاتصال: 002-01001160396 047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري