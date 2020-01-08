(للبيع)
|مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (خطوط إنتاج السيلاچ الثابتة والمتحركة بمختلف أحجام البالات) - تبدأ وزن البالة من 20 كيلو حتى 1 طن / بالة بمختلف الطاقات الإنتاجية وبأحدث الطرق الصناعية التي توصل لها العلم لصناعة السيلاچ. الاتصال: 01001160396 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|562 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048194
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