مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجديدة . تلى سيلز خبرة وبدون طلبة او حديثى التخرج . براتب ثابت 1500جنية بدون خبرة * 1800بخبرة ويزيد الى 2300ج خلال 6شهور . بالاضافة الى عمولة تصل الى 3300ج حسب الخبرة والكفاءة . للاستفسار : 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: masr services
التليفون: -01063542853

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حمامات القبه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046577
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى - في القاهرة مصر

مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى - في القاهرة مصر

مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب ‏خريجين_للعمل بمجال ‏خدمة_العملاء بمجال الاتصالات - في القاهرة مصر

مطلوب ‏خريجين_للعمل بمجال ‏خدمة_العملاء بمجال الاتصالات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

المميزات لراتب2700 جنية (حوافز شهرية ) يوم الاجازة (الجمعةوالسبت ) و ايام العمل من الاحد الى الخم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء لسلسه سوبر ماركت - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لسلسه سوبر ماركت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمرتب 2500 جنيه السن لايزيد عن30 سنه يشترط اللباقه وحسن المظهر ومؤهل عال والاتصال من الساعه 10 ص .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/12/2019
صورة الاعلان: كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 3000ج - في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 3000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

10 كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 3000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 دولار

25/11/2019
صورة الاعلان: فرصه عمل خدمه عملاء - في القاهرة مصر

فرصه عمل خدمه عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 3000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/11/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: خدمه عملاء وادخال بيانات - في القاهرة مصر

خدمه عملاء وادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#وظيفه طالب او طالبة – خريج او خريجة ( خدمة عملاء وإدخال بيانات ) براتب شهري 3000ج – وحوافز شهرية –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

24/11/2019
صورة الاعلان: خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه - في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: مدخلين بيانات مدخلين بيانات - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات يقبل الطلاب السن من ثمانية عشر الي خمسة وخمسون سنة لا يشترط الخبرة شفت ست ساعات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: خدمه عملاء - في القاهرة مصر

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وحراسات داخلي وخارجي ) موالت – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه مصري

19/11/2019
صورة الاعلان: موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة - في القاهرة مصر

موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة بدوام جزئي 6 ساعات – السن من 18 : 45 سنة ( طبيعة العمل : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب موظفين للرد علي الاستفسارات - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين للرد علي الاستفسارات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة بدوام جزئي 6 ساعات – السن من 18 : 45 سنة ( طبيعة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

14/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء لشركة خاصة - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لشركة خاصة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

- مطلوب خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

13/11/2019
صورة الاعلان: مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى - في القاهرة مصر

مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب موظفين لعمل إعلانات للشركة - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين لعمل إعلانات للشركة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 3000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

12/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager