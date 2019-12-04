مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)
|فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجديدة . تلى سيلز خبرة وبدون طلبة او حديثى التخرج . براتب ثابت 1500جنية بدون خبرة * 1800بخبرة ويزيد الى 2300ج خلال 6شهور . بالاضافة الى عمولة تصل الى 3300ج حسب الخبرة والكفاءة . للاستفسار : 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045720
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