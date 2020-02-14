مـتـفـوتـش الـفـرصـة واخـتـار الارض الي تريحك وابني عليها بيت او فيل

مـتـفـوتـش الـفـرصـة واخـتـار الارض الي تريحك وابني عليها بيت او فيلا يموقع حيوي ووميز بقلب الاسكندريه بمساحات تبدأ من 100م وعلي شوارع تتميز بالاتساع بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش للاستعلام والمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بنا : 01212800852 01029999944 01205309435