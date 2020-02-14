مـتـفـوتـش الـفـرصـة واخـتـار الارض الي تريحك وابني عليها بيت او فيل

(للبيع)
|مـتـفـوتـش الـفـرصـة واخـتـار الارض الي تريحك وابني عليها بيت او فيلا يموقع حيوي ووميز بقلب الاسكندريه بمساحات تبدأ من 100م وعلي شوارع تتميز بالاتساع بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش للاستعلام والمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بنا : 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052726
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(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
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