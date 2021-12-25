مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ، بجنسيات مختلفة من (الفلبين وغانا ونيجريا والسودان واثيوبيا) ومن جميع المحافاظات والقري الريفية داخل مصر . وخدمتنا متوفرة لجميع المحافظات باقل الاسعار وبكافة الضمانات ، عاملات نظافة وبيبي سيتر وجليسات مسنين وطباخات وسائقين ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وممرضات للاستفسار أكثر كلمنا علي 01207040101او01110027827 خدمتنا متوفره للاسر فقط ولجميع المحافظات