مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ، بجنسيات مختلفة من (الفلبين وغانا ونيجريا والسودان واثيوبيا) ومن جميع المحافاظات والقري الريفية داخل مصر . وخدمتنا متوفرة لجميع المحافظات باقل الاسعار وبكافة الضمانات ، عاملات نظافة وبيبي سيتر وجليسات مسنين وطباخات وسائقين ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وممرضات للاستفسار أكثر كلمنا علي 01207040101او01110027827 خدمتنا متوفره للاسر فقط ولجميع المحافظات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: royal house
التليفون: 01207040101

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: نخدم جميع المحافظات- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2118058
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لجميع المحافظات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لجميع المحافظات وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

25/12/2021
صورة الاعلان: شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مست - في القاهرة مصر

شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مست

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مستوي من العمالة المنزلية ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة توفر العمالة المنزلية والتمريض المنزلي ورعاية المسنين وتوفر العمالة - في القاهرة مصر

الجوهرة توفر العمالة المنزلية والتمريض المنزلي ورعاية المسنين وتوفر العمالة

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: خبره فى جميع اعمال النظافه المنزليه ونظافه المكاتب العمل باليوميه - في القاهرة مصر

خبره فى جميع اعمال النظافه المنزليه ونظافه المكاتب العمل باليوميه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شاب خبره فى جميع اعمال النظافه المنزليه ونظافه المكاتب العمل باليوميه تحت امركم للتواصل 01224174323.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: الرضاء لتوفير الشغالات والخادمات الاجانب بمصر - في القاهرة مصر

الرضاء لتوفير الشغالات والخادمات الاجانب بمصر

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا عاملات النظافة المقيمة والغير المقيمة جميع الأعمار وبمختلف الجنسيات شركة الرضاء أكبر مكتب توري.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ارغب بالعمل بالمنازل طباخة ورعاية المسنين والاطفال - في القاهرة مصر

ارغب بالعمل بالمنازل طباخة ورعاية المسنين والاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدي خبرة بالطبخ والتنظيف ورعاية المسنين والاطفال01270444789.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/11/2021
صورة الاعلان: نور الاسلام للخدم الاجانب بمصر - في القاهرة مصر

نور الاسلام للخدم الاجانب بمصر

(فرص)

- في القاهرة مصر

مكتب شغالات ( نور الاسلام للخدم الاجانب ) توفير العمالة المنزلية الاجنبية 01115190610 _ 01000488023 .
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

11/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager