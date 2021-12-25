(للبيع)
|مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ، بجنسيات مختلفة من (الفلبين وغانا ونيجريا والسودان واثيوبيا) ومن جميع المحافاظات والقري الريفية داخل مصر . وخدمتنا متوفرة لجميع المحافظات باقل الاسعار وبكافة الضمانات ، عاملات نظافة وبيبي سيتر وجليسات مسنين وطباخات وسائقين ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وممرضات للاستفسار أكثر كلمنا علي 01207040101 او 01110027827 خدمتنا متوفره للاسر فقط ولجميع المحافظات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal house
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|نخدم جميع المحافظات- egypt
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116857
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