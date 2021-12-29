مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ،

(للبيع)

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صورة الاعلان: مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ، - في القاهرة مصر

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مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ، بجنسيات مختلفة من (الفلبين وغانا ونيجريا والسودان واثيوبيا) ومن جميع المحافاظات والقري الريفية داخل مصر . وخدمتنا متوفرة لجميع المحافظات باقل الاسعار وبكافة الضمانات ، عاملات نظافة وبيبي سيتر وجليسات مسنين وطباخات وسائقين ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وممرضات للاستفسار أكثر كلمنا علي 01207040101او01110027827 خدمتنا متوفره للاسر فقط ولجميع المحافظات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: royal
التليفون: 01207040101

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: نخدم جميع المحافظات- egypt
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117172
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمر.
العنوان:

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200 جنيه

29/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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400 جنيه

28/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتدورى على مربية امينة سنك كبر ومحتاجة رعاية تعبتى من شغل البيت ومحتاجة الي يساعدك مع شركة الامير.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
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200 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وقتك مشغول وعايزة جليسة لاطفالك او شغالة كبرت فى السن ومحتاج حد يساعدك مريض ومحتاج شخص متخصص يهتم با.
العنوان:

القاهرة - مصر

400 جنيه

25/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)

- في القاهرة مصر

وفر احسن وامهر العمالة المنزلية وبمختلف الجنسيات الاجنبية. العمالة لدينا مدربة وعلى قدر عالي من الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لكافة المحافظات وبجنسية مصرية - في القاهرة مصر

royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لكافة المحافظات وبجنسية مصرية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لكافة المحافظات وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية للاسر الراقية وخدمات رجال الاعمال نوفر جميع انواع العمالة المنزية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتدورى على مربية امينة سنك كبر ومحتاجة رعاية تعبتى من شغل البيت ومحتاجة الي يساعدك مع شركة الامير.
العنوان:

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800 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

يقدم مكتب الجوهرة توفير مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية وتتميز جميع العاملات بخبرات طويل.
العنوان:

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500 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الزاحفة والطائرة وخدمات النظافة الشاملة للمنازل والشركات وخدمات التشغ.
العنوان:

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800 جنيه

21/12/2021
صورة الاعلان: royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ - في القاهرة مصر

royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمر.
العنوان:

القاهرة - مصر

400 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الجوهرة توفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: طلبك عندنا مع royal house للعمالة المنزلية نخدم جميع المحافظات - في القاهرة مصر

طلبك عندنا مع royal house للعمالة المنزلية نخدم جميع المحافظات

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- في القاهرة مصر

شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مستوي من العمالة المنزلية ال.
العنوان:

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18/12/2021
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