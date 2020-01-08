مع مسكني تقدر تقسط رخصة أرضك

(للبيع)
|مسكني للاستشارات الهندسية والمقاولات العامة ولاول مرة مسكني بتقدملك عرض تقسيط رخصة الارض وبأقل سعر في السوق وهيتم الاشراف علي تصميماتك من قبل نخبة من الاستشاريين وكمان أسأل علي عرض الخصم مع دفع الكاش . تقدر تشرفنا بزيارة موقعنا او الاتصال علي 01001800042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Masknay
|التليفون:
|01001800042 - 01122668359
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|العنوان:
|التجمع الخامس , القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|999 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048676
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