مع مسكني تقدر تقسط رخصة أرضك

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تفاصيل الإعلان
مسكني للاستشارات الهندسية والمقاولات العامة ولاول مرة مسكني بتقدملك عرض تقسيط رخصة الارض وبأقل سعر في السوق وهيتم الاشراف علي تصميماتك من قبل نخبة من الاستشاريين وكمان أسأل علي عرض الخصم مع دفع الكاش . تقدر تشرفنا بزيارة موقعنا او الاتصال علي 01001800042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Masknay
التليفون: 01001800042 - 01122668359

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس , القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 999 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048676
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