مع #مارفيل هتلاقي راحتك وراحة أسرتك

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
#شركة_مارفيل تضمن لكي ولأسرتك الراحة التامة وتوفرلك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتريا، السودان، كينيا، غانا، أوغندا، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، .)، ولزيادة الاطمئنان جميع العاملات بكافة الضمانات القانونية. ويوجد #خصم_خاص على العمولة بمناسبة العام الجديد. للاستفسار : 01101166100 01101177100 01101188100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة مارفيل للخدمات المتطورة
التليفون: 01101166100

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: النزهه الجديده- النزهه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046643
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية - في القاهرة مصر

مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

زى ما بتختاري طعام أسرتك بعناية ولبسك بدقه وذوق راقي، لازم كمان تختاري الشغالة اللي في بيتك بنفس الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة - في القاهرة مصر

لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مارفيل للخدمات المتطورة هي الحل الوحيد بتقدملك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: لكل اسره تبحث عن الرعايه للطفل وكبارالسن والمرضي نعمل من اجلكم وراحتكم - في القاهرة مصر

لكل اسره تبحث عن الرعايه للطفل وكبارالسن والمرضي نعمل من اجلكم وراحتكم

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لكل اسرة تبحث عن الراحه والرعايه الامنه لكل افراد الاسرة وكافه الاشغال المنزليه طبخ وتنظيف هنوفرلكم .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بأفضل شغالات,مربيات,طباخات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالش.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات01126700074 أفضل عماله مصريه وأجنبية من .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: نوفر للاسر المربيات والشغالات و جليسات المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات والشغالات و جليسات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات والشغالات و جليسات المسنين بكافة المحافظات01126700074 الوطنية للخدمات نوفر العما.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: نزودكم بأمهرالشغالا ت والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بأمهرالشغالا ت والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بأمهرالشغالات والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين للاسر لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين للاسر لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين للاسر لجميع المحافظات01223333060 الوطنية ترحب بعملائها الكرام وتوف.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: نزودكم بالخدم والشغالات,جل يسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بالخدم والشغالات,جل يسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بالخدم والشغالات,جليسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات01223333060 لدينا لكل اسرة و منزل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/12/2019
صورة الاعلان: مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات 01223333060 خدم شغالات اجانب من نيجيريا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/12/2019
صورة الاعلان: نوفر للاسر المربيات وراعيات المسنين والخادمات بجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات وراعيات المسنين والخادمات بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات وراعيات المسنين والخادمات بجميع المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager