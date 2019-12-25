مع #مارفيل هتلاقي راحتك وراحة أسرتك

(فرصة عمل)
|#شركة_مارفيل تضمن لكي ولأسرتك الراحة التامة وتوفرلك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتريا، السودان، كينيا، غانا، أوغندا، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، .)، ولزيادة الاطمئنان جميع العاملات بكافة الضمانات القانونية. ويوجد #خصم_خاص على العمولة بمناسبة العام الجديد. للاستفسار : 01101166100 01101177100 01101188100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة مارفيل للخدمات المتطورة
|التليفون:
|01101166100
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|العنوان:
|النزهه الجديده- النزهه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046643
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه