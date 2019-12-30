مع #مارفيل متحمليش هم شغل البيت

(طلب عمل)
|يتوفر لدي #شركة_مارفيل أفضل العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات وبكافة الضمانات القانونية والعاملات مدربات علي اعلي مستوي من الخبرة والكفاءة والإتقان في الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال ويوجد خصم 25% علي العمولة بمناسبة العام الجديد للاستفسار والتواصل: 01101166100 01101177100 01101188100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارفيل للخدمات المتطورة
|التليفون:
|01101166100
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|العنوان:
|النزهه الجديده- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047113
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