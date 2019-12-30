مع #مارفيل متحمليش هم شغل البيت

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تفاصيل الإعلان
يتوفر لدي #شركة_مارفيل أفضل العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات وبكافة الضمانات القانونية والعاملات مدربات علي اعلي مستوي من الخبرة والكفاءة والإتقان في الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال ويوجد خصم 25% علي العمولة بمناسبة العام الجديد للاستفسار والتواصل: 01101166100 01101177100 01101188100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مارفيل للخدمات المتطورة
التليفون: 01101166100

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العنوان: النزهه الجديده- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047113
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26/12/2019
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25/12/2019
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2,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية - في القاهرة مصر

مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

زى ما بتختاري طعام أسرتك بعناية ولبسك بدقه وذوق راقي، لازم كمان تختاري الشغالة اللي في بيتك بنفس الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة - في القاهرة مصر

لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مارفيل للخدمات المتطورة هي الحل الوحيد بتقدملك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: لكل اسره تبحث عن الرعايه للطفل وكبارالسن والمرضي نعمل من اجلكم وراحتكم - في القاهرة مصر

لكل اسره تبحث عن الرعايه للطفل وكبارالسن والمرضي نعمل من اجلكم وراحتكم

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لكل اسرة تبحث عن الراحه والرعايه الامنه لكل افراد الاسرة وكافه الاشغال المنزليه طبخ وتنظيف هنوفرلكم .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بأفضل شغالات,مربيات,طباخات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/12/2019
صورة الاعلان: جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالش.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات01126700074 أفضل عماله مصريه وأجنبية من .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/12/2019
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