مع #مارفيل أنتى وأسرتك في أمان

(طلب عمل)
|أوعي تترددي وأنتي بتختاري العاملات اللي في بيتك لأننا وببساطة في #شركة_مارفيل نوفر لكي شغالات وعاملات علي أعلي مستوى من الخبرة في عالم النظافة مدربات علي خدمة المنازل، مع أمانة كاملة داخل منزلك ويتوفر لدينا عاملات من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتريا، السودان، كينيا، غانا، أوغندا، نيجيريا، الفلبين.) ويوجد خصم 25% علي العمولة بمناسبة العام الجديد مع تحيات #شركة_مارفيل للخدمات المتطورة للاستفسار والتواصل: 01101166100 01101177100 01101188100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارفيل للخدمات المتطورة
|التليفون:
|01101166100
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|النزهه الجديده- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047259
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
5,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه