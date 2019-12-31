مع #مارفيل أنتى وأسرتك في أمان

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تفاصيل الإعلان
أوعي تترددي وأنتي بتختاري العاملات اللي في بيتك لأننا وببساطة في #شركة_مارفيل نوفر لكي شغالات وعاملات علي أعلي مستوى من الخبرة في عالم النظافة مدربات علي خدمة المنازل، مع أمانة كاملة داخل منزلك ويتوفر لدينا عاملات من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتريا، السودان، كينيا، غانا، أوغندا، نيجيريا، الفلبين.) ويوجد خصم 25% علي العمولة بمناسبة العام الجديد مع تحيات #شركة_مارفيل للخدمات المتطورة للاستفسار والتواصل: 01101166100 01101177100 01101188100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مارفيل للخدمات المتطورة
التليفون: 01101166100

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العنوان: النزهه الجديده- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047259
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفر مربيات الاطفال والشغالات و جليسات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر مربيات الاطفال والشغالات و جليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر مربيات الاطفال والشغالات و جليسات المسنين لجميع المحافظات01017902000 بكل الضمانات القانونية نقد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: مع #مارفيل متحمليش هم شغل البيت - في القاهرة مصر

مع #مارفيل متحمليش هم شغل البيت

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

يتوفر لدي #شركة_مارفيل أفضل العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات وبكافة الضمانات القانونية والعاملات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا - في القاهرة مصر

كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيات,راعيات مسنين متوفر لدينا لكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: مارفيل . لتوفير الشغالات والمربيات و ج المسنين والطباخات - في القاهرة مصر

مارفيل . لتوفير الشغالات والمربيات و ج المسنين والطباخات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شغل البيت كتير عليكي، وزهقتي من حكايات الشغالات، وكل يوم والتاني تغيري شغالة أو هي تسيبك، ومحتاجة شغ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/12/2019
صورة الاعلان: كـافة أنواع العمالة المنزلية بالضمانات القانونية - في القاهرة مصر

كـافة أنواع العمالة المنزلية بالضمانات القانونية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعبتي من شغل البيت ومفيش حد يساعدك، متشغليش بالك ومتفكريش كتير #شركة_مارفيل جيبالك الحل لأنها بتوفرل.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

28/12/2019
صورة الاعلان: نوفر أفضل عاملات نظافة ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر أفضل عاملات نظافة ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر أفضل عاملات نظافة ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المن.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/12/2019
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صورة الاعلان: نزودكم بأفضل مربيات وشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بأفضل مربيات وشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بأفضل مربيات وشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اط.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/12/2019
صورة الاعلان: خدم,شغالات,ر اعيات مسنين.مربيات ,طباخات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

خدم,شغالات,ر اعيات مسنين.مربيات ,طباخات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

خدم,شغالات,راعيات مسنين.مربيات,طباخات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 الوطنية ترحب بعملائها الكرام.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: مع #مارفيل هتلاقي راحتك وراحة أسرتك - في القاهرة مصر

مع #مارفيل هتلاقي راحتك وراحة أسرتك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#شركة_مارفيل تضمن لكي ولأسرتك الراحة التامة وتوفرلك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية - في القاهرة مصر

مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

زى ما بتختاري طعام أسرتك بعناية ولبسك بدقه وذوق راقي، لازم كمان تختاري الشغالة اللي في بيتك بنفس الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة - في القاهرة مصر

لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مارفيل للخدمات المتطورة هي الحل الوحيد بتقدملك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: لكل اسره تبحث عن الرعايه للطفل وكبارالسن والمرضي نعمل من اجلكم وراحتكم - في القاهرة مصر

لكل اسره تبحث عن الرعايه للطفل وكبارالسن والمرضي نعمل من اجلكم وراحتكم

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لكل اسرة تبحث عن الراحه والرعايه الامنه لكل افراد الاسرة وكافه الاشغال المنزليه طبخ وتنظيف هنوفرلكم .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بأفضل شغالات,مربيات,طباخات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/12/2019
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