مع عيلتك هتعيش احلي ايام في راس سدر

(للبيع)
|هتعيش احلي ايام حياتك مع عيلتك او صحابك بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر والاستمتاع بالخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك وتراك للدراجات وكيدز اريا ومحلات تجارية ومنقطة ملاعب وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وعرف تفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056221
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