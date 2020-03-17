مع عيلتك هتعيش احلي ايام في راس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
هتعيش احلي ايام حياتك مع عيلتك او صحابك بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر والاستمتاع بالخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك وتراك للدراجات وكيدز اريا ومحلات تجارية ومنقطة ملاعب وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وعرف تفاصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 68,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056221
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حقق حلمك وامتلك شاليه في راس سدر

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17/3/2020
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16/3/2020
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جدد حياتك وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر

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16/3/2020
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16/3/2020
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(للتقسيط)

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16/3/2020
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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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63,000 جنيه

15/3/2020
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صورة الاعلان: الويك اند بقي مختلف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الويك اند بقي مختلف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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15/3/2020
صورة الاعلان: باطول فترة سداد امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

باطول فترة سداد امتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

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العنوان:

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15/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى وبالتقسيط المريح فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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15/3/2020
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امتلك شاليهك براس سدر ع البحر وصيف مع اولادك براحتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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14/3/2020
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عايز تستثمر وتصيف في نفس الوقت امتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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14/3/2020
صورة الاعلان: فرحتك مع اصحابك في راس سدر متتعوضش - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليه في راس سدر وافرح مع اصحابك واتجمعوا مع بعض علي احلي بحر واجمل شاطئ رملي وشاليهك 95م (3غر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: باجمل احساس هتعيش قريب من اجمل بحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

باجمل احساس هتعيش قريب من اجمل بحر فى راس سدر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط ع 10 سنين امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بالتقسيط ع 10 سنين امتلك شاليهك فى راس سدر

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امتلك شاليه فى راس سدر قريب من كل خدماتك اكوا بارك وكافيهات وجيم وحمامات سباحة شاليهك 120م تشطيب سوب.
العنوان:

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القسم: 

243,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خد شاليه تمليك واستلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر قريب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد واجمل اكوا بارك وحمامات سباحة 1.
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11/3/2020
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