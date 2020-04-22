مع صحابك روح علي السخنة وقضي احلي ويك اند

(للبيع)
|يلا لم صحابك وروح علي امتلك في لاسيرينا السخنة وقضي احلي ويك اند والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكمان الفرش هدية وكل الخدمات الترفيهية من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومعالم حضارية وفرعونية ونهر النيل وبرج القاهرة وخدمات تانية كتير كتير يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058358
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