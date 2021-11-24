مع ريفيرا راس سدر هتقضي اجمل اجازه

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مع ريفيرا راس سدر هتقضي اجمل اجازه - في جنوب سيناء مصر

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هتلاقي كل وسائل الترفيه فقط في ريفيرا بيتش تتميز بهدوئها ومناظرها الطبيعيه الخلابه وحمامات السباحه +سبا+سونا+جيم+مسجد+اكوا بارك+ملاعب رياضيه والعديد من الوسائل وفرنهالك لقضاء اجازه سعيده انت واسرتك وتتميز القريه بأنها تطل علي البحر بمساحه 105م (غرفتين+حمام+مطبخ امريكاني)دور تاني كلمنا واعرفها حالا غير انك تقدر تلحق الوحده الفورى بتشطيب سوبر لوكس بمقدم 170 الف والباقي بالتقسيط المريح ولمزيد من التفاصيل برجاء التواصل معنا علي الرقم التالي 01013918889
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NADA
التليفون: 01013918889

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العنوان: ريفيرا- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 170,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112550
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10/11/2021
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10/11/2021
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- في جنوب سيناء مصر

"من غير تفكير شاليهك مستنيك في لاسيندا راس سدر من احسن القري بأحسن نظام سداد مساحة شاليهك 92م(2غ.
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جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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10/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيندا بأقل مقدم يطل علي فيو رائع في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيندا بأقل مقدم يطل علي فيو رائع في راس سدر

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العنوان:

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10/11/2021
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3/11/2021
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3/11/2021
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شالية للبيع برووف وفيو عالبحر في لاسيرينا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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3/11/2021
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