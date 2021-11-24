مع ريفيرا راس سدر هتقضي اجمل اجازه

(للتقسيط)
|هتلاقي كل وسائل الترفيه فقط في ريفيرا بيتش تتميز بهدوئها ومناظرها الطبيعيه الخلابه وحمامات السباحه +سبا+سونا+جيم+مسجد+اكوا بارك+ملاعب رياضيه والعديد من الوسائل وفرنهالك لقضاء اجازه سعيده انت واسرتك وتتميز القريه بأنها تطل علي البحر بمساحه 105م (غرفتين+حمام+مطبخ امريكاني)دور تاني كلمنا واعرفها حالا غير انك تقدر تلحق الوحده الفورى بتشطيب سوبر لوكس بمقدم 170 الف والباقي بالتقسيط المريح ولمزيد من التفاصيل برجاء التواصل معنا علي الرقم التالي 01013918889
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NADA
|التليفون:
|01013918889
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|العنوان:
|ريفيرا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112550
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