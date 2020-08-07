مع اولادك هتعيش مبسوط فى كمبوند Town Gate

(للبيع)
|عيش فى كمبوند مع اولادك وخليك مبسوط بخدماتك اللى ملهاش مثيل فى Town Gate قريب من مطار العاصمة ومسجد الفتاح العليم وارض المعارض شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط امن وحراسة 24 ساعة باقل سعر للمتر وبالتقسيط ع 8 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك مع اولادك وخليك مبسوط فى كمبوند تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064404
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