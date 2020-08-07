مع اولادك هتعيش مبسوط فى كمبوند Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مع اولادك هتعيش مبسوط فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

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عيش فى كمبوند مع اولادك وخليك مبسوط بخدماتك اللى ملهاش مثيل فى Town Gate قريب من مطار العاصمة ومسجد الفتاح العليم وارض المعارض شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط امن وحراسة 24 ساعة باقل سعر للمتر وبالتقسيط ع 8 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك مع اولادك وخليك مبسوط فى كمبوند تاون جيت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 187,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/8/2020
رقم الإعلان: 2064404
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