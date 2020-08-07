مع اولادك هتعيش مبسوط فى كمبوند Town Gate

عيش فى كمبوند مع اولادك وخليك مبسوط بخدماتك اللى ملهاش مثيل فى Town Gate قريب من مطار العاصمة ومسجد الفتاح العليم وارض المعارض شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط امن وحراسة 24 ساعة باقل سعر للمتر وبالتقسيط ع 8 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك مع اولادك وخليك مبسوط فى كمبوند تاون جيت